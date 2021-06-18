В Госдуме поддержали продление ограничений по коронавирусу в Москве

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Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить действующие ограничения по коронавирусу в столице до 29 июня.
В Госдуме поддержали продление ограничений по коронавирусу в Москве
  • РИА Новости

«У глав регионов в зависимости от эпидемиологической обстановки есть право вводить или отменять соответствующие ограничения, в связи с тем что у нас введён определённый правовой режим из-за коронавирусной инфекции. Действительно, наблюдается рост числа заболевших. Инфекция никуда не делась. Несмотря на то что многие переболели или вакцинировались, динамика всё равно настораживает. В связи с этим региональные власти должны принимать соответствующие решения, основываясь на анализе ситуации и позиции главного санитарного врача региона», — считает депутат.

Он отметил, что «ограничения, конечно, гражданам надоели», но подчеркнул их вынужденную необходимость.

«Многие раздражены или в депрессии. Но нужно понимать, что это новый вызов, брошенный человечеству… Можно только призывать людей относится ко всему с осторожностью, соблюдать рекомендации  и быть внимательными к своему здоровью и окружающим», — заключил Нилов.

Ранее стало известно, что мэр Москвы продлил действующие ограничения по коронавирусу в столице до 29 июня.

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