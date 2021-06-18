В Роспотребнадзоре назвали безопасные пляжи Москвы

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В Роспотребнадзоре выделили восемь пляжных зон для купания на территории города, которые соответствуют всем нормам безопасности.
В Роспотребнадзоре назвали безопасные пляжи Москвы
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24».

Специалисты Роспотребнадзора проверили все городские площадки и выделили восемь водоёмов, безопасных для купания.

В их число вошли Путяевский пруд (ПКиО «Сокольники»), озеро Белое (Заозёрная улица), зона отдыха «Мещерское» (Воскресенская улица), пляж «Серебряный Бор — 2» (Таманская улица), пляж «Серебряный Бор — 3» (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора).

Также безопасными являются Большой городской пруд, озёра Чёрное и Школьное в Зеленограде.

Кроме того, специалисты ведомства оценили инфраструктуру пляжей — на всех разрешённых для купания водоёмах она соответствует нормам.

Как ранее сообщала НСН, в Роскачестве дали советы по выбору эффективного солнцезащитного крема.

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