Путин отклонил закон об ужесточении требований к цитированию в СМИ

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Российский президент Владимир Путин отклонил закон, согласно которому была предусмотрена полная ответственность за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности.
Путин отклонил закон об ужесточении требований к цитированию в СМИ
  • Reuters

Это следует из базы данных Госдумы.

Там указано, что документ был возвращён в нижнюю палату парламента 15 июня.

Совет Думы 16 июня направил текст в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Закон был принят Госдумой 19 мая, Совфед одобрил его 2 июня.

Представитель МИА «Россия сегодня» Пётр Лидов-Петровский прокомментировал в беседе с изданием «Взгляд» данное решение российского президента.

«На мой взгляд, довольно сложно и не очень правильно наказывать тех, кто цитирует фейк, потому что они могут просто не знать, что эта информация ложная. Любой закон должен исполняться. Но здесь вопрос, каким образом все это будет контролироваться, кто будет это отслеживать», — заявил Лидов-Петровский.

По его словам, речь идёт о сотнях, даже тысячах сообщений в день.

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