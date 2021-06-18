Суд рассмотрит жалобу на приговор историку Соколову за убийство

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит жалобу на приговор историку Олегу Соколову за убийство аспирантки Анастасии Ещенко.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осуждённого учёного Сергея Лукьянова.

«Уголовное дело в отношении Соколова Олега Валерьевича поступило в Санкт-Петербургский городской суд для апелляционного пересмотра. Предполагаемая дата судебного заседания — середина июля», — заявил он.

Соколова осудили за убийство на 12,5 года колонии строгого режима. Защита учёного считает приговор необоснованным, в связи с чем подана апелляция с просьбой смягчить наказание.

Громкое убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Историк застрелил у себя дома возлюбленную Ещенко из обреза, после чего расчленил её тело и решил избавиться от него. Утром прохожий вытащил Соколова из воды, когда тот пытался утопить в реке Мойке части тела убитой аспирантки.