Суд рассмотрит жалобу на приговор историку Соколову за убийство

Короткая ссылка
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит жалобу на приговор историку Олегу Соколову за убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Суд рассмотрит жалобу на приговор историку Соколову за убийство
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осуждённого учёного Сергея Лукьянова.

«Уголовное дело в отношении Соколова Олега Валерьевича поступило в Санкт-Петербургский городской суд для апелляционного пересмотра. Предполагаемая дата судебного заседания — середина июля», — заявил он.

Соколова осудили за убийство на 12,5 года колонии строгого режима. Защита учёного считает приговор необоснованным, в связи с чем подана апелляция с просьбой смягчить наказание.

Громкое убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Историк застрелил у себя дома возлюбленную Ещенко из обреза, после чего расчленил её тело и решил избавиться от него. Утром прохожий вытащил Соколова из воды, когда тот пытался утопить в реке Мойке части тела убитой аспирантки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить