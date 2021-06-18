В Крыму из зон подтопления эвакуированы почти 1,4 тысячи человек

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Спасатели эвакуировали из зон подтопления на востоке Крымского полуострова почти 1,4 тысячи человек.
В Крыму из зон подтопления эвакуированы почти 1,4 тысячи человек
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщается в разделе оперативной информации на сайте ГУ МЧС по Республике Крым.

«Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений в количестве 1387 человек, из них 238 детей. В четырёх пунктах временного размещения находится 155 человек, из них 39 — дети», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве также проинформировали о развёртывании в Керчи двух пунктов временного размещения общей вместимостью 1,3 тыс. человек.

В Ялте из-за выхода реки Водопадной из берегов подтопило дома и дороги. По словам главы администрации, город может остаться без электроэнергии из-за стихии.

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