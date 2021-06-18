Губернатор Калужской области госпитализирован с коронавирусом

Губернатор Калужской области Владислав Шапша госпитализирован с коронавирусом.

«Я подхватил эту болячку, получил подтверждённый тест... Состояние уже нормальное, болезнь проходит в лёгкой форме. Всё это проходит в лёгкой форме, потому что я своевременно сделал прививку», — сказал он в опубликованном в Instagram видео.

Ранее стало известно, то Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал национальную базу данных геномных последовательностей коронавируса.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.