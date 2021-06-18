Пандемия увеличила интерес россиян к спорту
- globallookpress.com
«Самый большой прирост в мае 2021 года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали веломагазины — здесь количество транзакций увеличилось в 2,5 раза», — цитирует РИА Новости исследование.
На втором месте расположились фитнес-клубы, затем идут билеты на спортивные мероприятия.
Большую часть покупок в магазинах спорттоваров делают мужчины.
23 мая стало известно, что приверженцами здорового образа жизни считают себя 68% россиян, причём 18% в этом однозначно уверены, а 50% склоняются к такой оценке.