Пандемия увеличила интерес россиян к спорту

В мае россияне стали больше тратить на спортивные товары и услуги, говорится в исследовании МТС Банка.

«Самый большой прирост в мае 2021 года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали веломагазины — здесь количество транзакций увеличилось в 2,5 раза», — цитирует РИА Новости исследование.

На втором месте расположились фитнес-клубы, затем идут билеты на спортивные мероприятия.

Большую часть покупок в магазинах спорттоваров делают мужчины.

23 мая стало известно, что приверженцами здорового образа жизни считают себя 68% россиян, причём 18% в этом однозначно уверены, а 50% склоняются к такой оценке.