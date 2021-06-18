Пандемия увеличила интерес россиян к спорту

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В мае россияне стали больше тратить на спортивные товары и услуги, говорится в исследовании МТС Банка.
Пандемия увеличила интерес россиян к спорту
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«Самый большой прирост в мае 2021 года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали веломагазины — здесь количество транзакций увеличилось в 2,5 раза», — цитирует РИА Новости исследование.

На втором месте расположились фитнес-клубы, затем идут билеты на спортивные мероприятия.

Большую часть покупок в магазинах спорттоваров делают мужчины.

23 мая стало известно, что приверженцами здорового образа жизни считают себя 68% россиян, причём 18% в этом однозначно уверены, а 50% склоняются к такой оценке. 

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