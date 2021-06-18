Муфтий Москвы заявил о снижении числа прихожан в мечетях

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Число прихожан в московских мечетях снизилось в несколько раз, заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Муфтий Москвы заявил о снижении числа прихожан в мечетях
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  • © City News Moskva

«Визуально количество приходящих в мечети уменьшилось как минимум в два-три раза», — цитирует РИА Новости Аляутдинова.

Он отметил, что ему неизвестна точная причина этого.

По его словам, пятничный намаз в Московской соборной мечети при этом планируется провести в штатном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти «находятся очень близко к временным, но жёстким ограничениям» в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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