Муфтий Москвы заявил о снижении числа прихожан в мечетях

Число прихожан в московских мечетях снизилось в несколько раз, заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Визуально количество приходящих в мечети уменьшилось как минимум в два-три раза», — цитирует РИА Новости Аляутдинова.

Он отметил, что ему неизвестна точная причина этого.

По его словам, пятничный намаз в Московской соборной мечети при этом планируется провести в штатном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти «находятся очень близко к временным, но жёстким ограничениям» в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.