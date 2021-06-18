Муфтий Москвы заявил о снижении числа прихожан в мечетях
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«Визуально количество приходящих в мечети уменьшилось как минимум в два-три раза», — цитирует РИА Новости Аляутдинова.
Он отметил, что ему неизвестна точная причина этого.
По его словам, пятничный намаз в Московской соборной мечети при этом планируется провести в штатном режиме.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти «находятся очень близко к временным, но жёстким ограничениям» в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.