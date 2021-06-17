Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге
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Его слова приводит пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
«Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая», — заявил Беглов.
Он добавил, что в городе есть резерв в 2,5 тыс. коек для лечения пациентов с СOVID-19.
Ранее в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения, введённые на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Портал «Невские новости» сообщал, что в Санкт-Петербурге провели 31 264 теста на COVID-19 за последние 24 часа.