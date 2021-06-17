В Петербурге вступили в силу новые ограничения по коронавирусу

В Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения, введённые на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующий указ ранее подписал губернатор Александр Беглов.

В частности, приостанавливается работа фуд-кортов, детских комнат и объектов развлечений, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-центров.

Предельная наполняемость залов кинотеатров не должна превышать 50% общей вместимости, а бары и рестораны не смогут работать в ночное время

Компаниям предписано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.

Ранее московские власти ввели новые ограничительные меры в столице. Они касаются в том числе городских парков, точек общепита и развлекательных объектов. Период с 15 по 19 июня в городе объявлен нерабочим.