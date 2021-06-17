Вирусолог прокомментировал данные о новом штамме коронавируса в Москве

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что инфицированные коронавирусом жители города носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса.

Как пояснил Аграновский, «вирус мутирует в силу естественных причин, из-за случайных ошибок копирования информации РНК».

«Любой вирус — табачной мозаики, полиомиелита, COVID-19 — ведёт себя именно так. Но особенно вероятно возникновение новых штаммов в условиях эпидемии, когда вируса в человеческой популяции много. Из всего набора случайных мутаций выживают наиболее «выгодные» для вируса. Например, более заразные штаммы COVID-19 (британский, дельта и другие)», — отметил эксперт.

Он добавил, что защититься можно «только массовой и быстрой вакцинацией».

«Вакцины достаточно эффективны против новых штаммов, известных на сегодняшний день», — заявил собеседник RT.

Специалист подчеркнул, что «коллективный иммунитет будет блокировать появление новых штаммов».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инфицированные коронавирусом жители города носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса.

Он отметил, что новый вариант коронавируса более агрессивный по отношению к организму и переносится тяжелее.