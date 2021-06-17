Вирусолог призвал россиян соблюдать все рекомендации и вакцинироваться

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Анастасия Румянцева
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что ситуация с коронавирусом в России очень сложная.
Вирусолог призвал россиян соблюдать все рекомендации и вакцинироваться
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Альтштейн отметил, что в такой ситуации необходимо усилить противоэпидемические меры, и они, как подчеркнул специалист, усиливаются.

Также он добавил, что нужно соблюдать все рекомендации, которые были даны, в частности, носить маски, избегать публичных мест, соблюдать социальную дистанцию.

«Конечно, это всё утомительно, люди устали от этого, но эти меры необходимы. И, конечно, самая необходимая и полезная мера — это вакцинация», — заключил эксперт.

Ранее Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России очень сложная.

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