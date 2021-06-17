Ямальские спасатели начали проверку безопасности маломерных судов на Оби
- © РИА Новости / Яков Андреев
Об этом сообщает «Ямал-Регион».
«Рейд у нас совместный. Мы будем проверять использование спасательных жилетов как судоводителями, так и пассажирами», — заявил заведующий сектором организации аварийно-спасательных работ департамента ГЗ и ПБ ЯНАО Игорь Ускачев.
По его словам, представители ГИМС будут проводить свою часть работ по освидетельствованию маломерных судов, их первичной регистрации и ряд других мероприятий.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после столкновения двух судов в Саратовской области.