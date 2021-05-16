СК возбудил дело после столкновения двух судов в Саратовской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения двух маломерных судов в акватории реки Каюковка в Саратовской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
СК возбудил дело после столкновения двух судов в Саратовской области
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

«Следствием установлено, что сегодня, примерно в 13 часов 20 минут, в реке Каюковка Энгельского района Саратовской области, произошло столкновение маломерного судна «Прогресс-4» с катером», — заявила Марковская.

В результате погиб судоводитель и пассажир «Прогресс — 4».

На месте происшествия работают следователи. Организован комплекс следственных действий для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области два человека погибли при столкновении катеров на реке.

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