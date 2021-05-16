СК возбудил дело после столкновения двух судов в Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения двух маломерных судов в акватории реки Каюковка в Саратовской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

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