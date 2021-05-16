СК возбудил дело после столкновения двух судов в Саратовской области
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Дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
«Следствием установлено, что сегодня, примерно в 13 часов 20 минут, в реке Каюковка Энгельского района Саратовской области, произошло столкновение маломерного судна «Прогресс-4» с катером», — заявила Марковская.
В результате погиб судоводитель и пассажир «Прогресс — 4».
На месте происшествия работают следователи. Организован комплекс следственных действий для установления обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области два человека погибли при столкновении катеров на реке.