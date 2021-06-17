Аналитик рассказал о способах вложения денег

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Главный аналитик ИФК «Солид» Станислав Письменный рассказал о способах вложения денег.
Аналитик рассказал о способах вложения денег
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«Из плюсов банковских вкладов стоит отметить только страховые гарантии АСВ на вклады до 1 млн 400 тыс. рублей и необлагаемую сумму дохода подоходным налогом в размере 1 млн рублей. При этом более ликвидными и разнообразными инструментами остаются облигации», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в отличие от срочных вкладов в банках, инвестор может в любой момент без потери дохода продать их и получить наличные деньги.

Как отметил Письменный, облигации можно оставлять в залог.

«Главный нюанс — нужно грамотно оценить возможные риски эмитентов облигаций, что при этом аналогично депозитам в банках», — сказал он.

Эксперт также советует обратиться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг для консультаций и помощи в формировании собственного портфеля облигаций для минимизации возможных рисков.

Ранее финансовый аналитик Эдуард Матвеев в беседе с URA.RU дал советы по инвестированию летом.

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