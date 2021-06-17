Аналитик рассказал о способах вложения денег
- © mizar_21984
- Gettyimages.ru
«Из плюсов банковских вкладов стоит отметить только страховые гарантии АСВ на вклады до 1 млн 400 тыс. рублей и необлагаемую сумму дохода подоходным налогом в размере 1 млн рублей. При этом более ликвидными и разнообразными инструментами остаются облигации», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, в отличие от срочных вкладов в банках, инвестор может в любой момент без потери дохода продать их и получить наличные деньги.
Как отметил Письменный, облигации можно оставлять в залог.
«Главный нюанс — нужно грамотно оценить возможные риски эмитентов облигаций, что при этом аналогично депозитам в банках», — сказал он.
Эксперт также советует обратиться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг для консультаций и помощи в формировании собственного портфеля облигаций для минимизации возможных рисков.
Ранее финансовый аналитик Эдуард Матвеев в беседе с URA.RU дал советы по инвестированию летом.