Аналитик рассказал о способах вложения денег

Главный аналитик ИФК «Солид» Станислав Письменный рассказал о способах вложения денег.

«Из плюсов банковских вкладов стоит отметить только страховые гарантии АСВ на вклады до 1 млн 400 тыс. рублей и необлагаемую сумму дохода подоходным налогом в размере 1 млн рублей. При этом более ликвидными и разнообразными инструментами остаются облигации», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в отличие от срочных вкладов в банках, инвестор может в любой момент без потери дохода продать их и получить наличные деньги.

Как отметил Письменный, облигации можно оставлять в залог.

«Главный нюанс — нужно грамотно оценить возможные риски эмитентов облигаций, что при этом аналогично депозитам в банках», — сказал он.

Эксперт также советует обратиться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг для консультаций и помощи в формировании собственного портфеля облигаций для минимизации возможных рисков.

Ранее финансовый аналитик Эдуард Матвеев в беседе с URA.RU дал советы по инвестированию летом.