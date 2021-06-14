Финансовый аналитик дал советы по инвестированию летом

Финансовый аналитик Эдуард Матвеев дал советы по инвестированию летом.

«Я бы покупал евро. У него самого по себе глобальный потенциал роста — минимум 30% вверх по отношению к доллару», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, движения стоит ждать ближе к осени, а лето — достаточно сонный период, когда большинство инвесторов на каникулах.

Как считает Матвеев, остаются интересными и российские акции.

«Энергетика стабильно платит дивиденды. В металлургии есть интересные компании, которые, скорее всего, в следующем году будут выплачивать хорошие дивиденды за счёт прибыли этого года», — пояснил он.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.