Финансовый аналитик дал советы по инвестированию летом

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Финансовый аналитик Эдуард Матвеев дал советы по инвестированию летом.
Финансовый аналитик дал советы по инвестированию летом
  • Reuters

«Я бы покупал евро. У него самого по себе глобальный потенциал роста — минимум 30% вверх по отношению к доллару», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, движения стоит ждать ближе к осени, а лето — достаточно сонный период, когда большинство инвесторов на каникулах.

Как считает Матвеев, остаются интересными и российские акции.

«Энергетика стабильно платит дивиденды. В металлургии есть интересные компании, которые, скорее всего, в следующем году будут выплачивать хорошие дивиденды за счёт прибыли этого года», — пояснил он.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

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