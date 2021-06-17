В Москве открылся книжный фестиваль «Красная площадь»
Фестиваль организовали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Российский книжный союз.
В рамках фестиваля действуют разные площадки, в том числе «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Антикварная и букинистическая книга».
В ходе церемонии открытия фестиваля советник президента России по культуре Владимир Толстой назвал мероприятие большим праздником. По его словам, у организаторов были опасения, удастся ли провести фестиваль в этом году.
«Но всё-таки он состоялся в этом году, летом, приехали издатели, привезли свои новинки, то ограниченное количество посетителей, которое может постоянно находиться в эти дни на Красной площади здесь, это победа наша над атмосферой уныния и страха», — приводит его слова ТАСС.
При этом спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал важным открытие книжного фестиваля.
«Важно, прежде всего, потому, что в сегодняшних условиях <…> людям нужны какие-то положительные эмоции. Поверьте мне, это тоже один из компонентов вакцины Спутник V» — сказал он.
Ранее сообщалось, что в связи с ограничениями, введёнными из-за коронавируса, организаторы сократили число гостей фестиваля на Красной площади.
Для посещения мероприятия нужно получить бесплатный билет на мероприятие и цифровой пропуск.