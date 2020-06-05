В Москве 6 июня начнётся книжный фестиваль «Красная площадь»

В Москве 6—8 июня пройдёт книжный фестиваль «Красная площадь», в котором будут сочетаться онлайн- и офлайн-программы.

Фестиваль будет длиться три дня с 12:00 до 22:00. На площадках книжного фестиваля, среди которых «Детская и образовательная литература», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», расположились порядка 200 издательств.

Также заработает Главная сцена, на которой известные писатели, актёры театров и музыканты выступят вживую.

В связи с ограничениями, введёнными из-за коронавируса, организаторы сократили число гостей фестиваля на Красной площади. Вход будет бесплатным, однако проход будет ограничен.

Каждый из трёх дней фестиваля разделён на пять сеансов: с 11:30 до 14:00, с 14:00 до 16:00, с 16:00 до 18:00, с 18:00 до 20:00 и с 20:00 до 22:00.

Для посещения мероприятия нужно получить бесплатный билет на мероприятие и цифровой пропуск.

Ранее сообщалось, МХАТ имени М. Горького примет участие в книжном фестивале «Красная площадь».