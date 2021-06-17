Детский омбудсмен Москвы предложила создать службу медиации

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская предложила создать службу медиации для досудебного урегулирования конфликтов.

«На самом деле у нас недооценена служба медиации. Это не только психологи. Это психологи, юристы — служба медиации. У меня есть идея такая: создать вокруг уполномоченного, собрать, сконцентрировать эти силы», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, медиаторов много, но стандарт ещё не прописан. Как пояснила Ярославская, это переговорщики, те, кто не занимает чью-то сторону, но подводит к мирному договору.

Омбудсмен отметила, что родительские конфликты, особенно судебные споры, негативно сказываются на детской психике.

«К сожалению, самый большой запрос, по статистике, — это деление детей (извините, что это говорю) при разводе. Сначала вроде всё идёт по плану, сначала люди разводятся, через запятую пишут, как они делят ребёнка, квартиру, машину. Потом, как правило, суд. Суд определяет порядок общения», — пояснила она.

Ярославская добавила, что после суда кто-то из родителей может быть не согласен с решением, и «достаётся топор войны».

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