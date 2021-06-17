Детский омбудсмен Москвы предложила создать службу медиации

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская предложила создать службу медиации для досудебного урегулирования конфликтов.
Детский омбудсмен Москвы предложила создать службу медиации
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«На самом деле у нас недооценена служба медиации. Это не только психологи. Это психологи, юристы — служба медиации. У меня есть идея такая: создать вокруг уполномоченного, собрать, сконцентрировать эти силы», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, медиаторов много, но стандарт ещё не прописан. Как пояснила Ярославская, это переговорщики, те, кто не занимает чью-то сторону, но подводит к мирному договору.

Омбудсмен отметила, что родительские конфликты, особенно судебные споры, негативно сказываются на детской психике.

«К сожалению, самый большой запрос, по статистике, — это деление детей (извините, что это говорю) при разводе. Сначала вроде всё идёт по плану, сначала люди разводятся, через запятую пишут, как они делят ребёнка, квартиру, машину. Потом, как правило, суд. Суд определяет порядок общения», — пояснила она.

Ярославская добавила, что после суда кто-то из родителей может быть не согласен с решением, и «достаётся топор войны».

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить