Режим ЧС ввели в Керчи из-за подтопления после ливней

Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня ввели в Керчи, где из-за ливней оказались подтопленными более 200 домов. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Бороздин.

По его словам, под руководством главы Крыма Сергея Аксёнова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования», — написал Бороздин в Facebook.

Он отметил, что продолжаются спасательная операция и эвакуация людей, усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях.

Сильные дожди прошли на полуострове в ночь на четверг, 17 июня, вызвав подтопления, в восточных районах выпало почти две месячные нормы осадков.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал ситуацию.