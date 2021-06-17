Режим ЧС ввели в Керчи из-за подтопления после ливней
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По его словам, под руководством главы Крыма Сергея Аксёнова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
«Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования», — написал Бороздин в Facebook.
Он отметил, что продолжаются спасательная операция и эвакуация людей, усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях.
Сильные дожди прошли на полуострове в ночь на четверг, 17 июня, вызвав подтопления, в восточных районах выпало почти две месячные нормы осадков.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал ситуацию.