Синоптик прокомментировал ситуацию с погодой в Керчи

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Анастасия Румянцева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что более 200 домов подтоплено в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города.
Синоптик прокомментировал ситуацию с погодой в Керчи
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Как подчеркнул Шувалов, в целом весной и в начале лета для Черноморского региона характерно преобладание циклонической циркуляции.

«Это означает в первую очередь мощное развитие кучево-дождевых облаков. Именно они, образовывая грозовые ячейки, кластеры кучево-дождевых облаков, дают такие мощные осадки. Конечно, они идут не везде, но под этими грозовыми ячейками количество осадков может иногда достигать месячной нормы, а иногда и превышать её. Вот эта циклоническая циркуляция и явилась главной причиной, по которой на Черноморском побережье наблюдается столь продолжительное время довольно прохладная и, самое главное, дождливая погода с большим количеством осадков», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Керчь — это только один из примеров, потому что в такую ситуацию попадали и Краснодар, и Сочи, и Геленджик.

По словам синоптика, пока ещё сохраняется вероятность ливневых осадков, но «она будет потихонечку спадать».

«В ближайшие дни для Черноморского побережья Кавказа можно ожидать улучшения погоды, то есть прекращения осадков и роста температуры до привычных для южан +25...+30 °С», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что более 200 домов было подтоплено в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города.

Сильные дожди прошли в Крыму в ночь на четверг, 17 июня, вызвав подтопления, в восточных районах выпало почти две месячные нормы осадков.

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