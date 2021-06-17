В «Векторе» сообщили, сколько сохраняются антитела у привитых «ЭпиВакКороной»
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Он сообщил, что «в рамках I—II фазы КИ на добровольцах наблюдение проводилось на третьем, шестом и девятом месяце».
«В три и шесть месяцев антитела выявлялись у всех — у 100% добровольцев. В девять месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев», — цитирует РИА Новости Максютова.
В апреле глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что «ЭпиВакКорона» начала поступать в медицинские учреждения страны.