В «Векторе» сообщили, сколько сохраняются антитела у привитых «ЭпиВакКороной»

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Директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, сколько сохраняются антитела у привитых вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона».
В «Векторе» сообщили, сколько сохраняются антитела у привитых «ЭпиВакКороной»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Он сообщил, что «в рамках I—II фазы КИ на добровольцах наблюдение проводилось на третьем, шестом и девятом месяце».

«В три и шесть месяцев антитела выявлялись у всех — у 100% добровольцев. В девять месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев», — цитирует РИА Новости Максютова.

В апреле глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что «ЭпиВакКорона» начала поступать в медицинские учреждения страны.

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