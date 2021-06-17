Кабмин выделил 6,9 млрд рублей на завершение дорожных работ в регионах

Правительство России выделило 6,9 млрд рублей на завершение строительства автомобильных дорог и мостов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина, дополнительное финансирование получат шесть регионов.

В частности, в Северной Осетии планируют завершить реконструкцию тоннеля, ведущего к туристическому комплексу «Мамисон», а в Карелии — ремонт участка автодороги Олонец — Вяртсиля.

Также речь идёт о строительстве обхода Калуги на участке Анненки — Жерело, мостов в Амурской, Ленинградской областях и в Туве.

Ранее сообщалось, что более 500 км дорог намерены отремонтировать в Крыму в текущем году. На эти цели направлено около 16 млрд рублей.