Кабмин выделил 6,9 млрд рублей на завершение дорожных работ в регионах
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба кабмина, дополнительное финансирование получат шесть регионов.
В частности, в Северной Осетии планируют завершить реконструкцию тоннеля, ведущего к туристическому комплексу «Мамисон», а в Карелии — ремонт участка автодороги Олонец — Вяртсиля.
Также речь идёт о строительстве обхода Калуги на участке Анненки — Жерело, мостов в Амурской, Ленинградской областях и в Туве.
Ранее сообщалось, что более 500 км дорог намерены отремонтировать в Крыму в текущем году. На эти цели направлено около 16 млрд рублей.