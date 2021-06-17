Инженера АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест после пожара

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест инженера газовой АЗС Геннадия Киселя после крупного пожара, сообщается на сайте суда.

«В отношении обвиняемого Киселя Г.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 14 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее был заключён под стражу директор АЗС Роман Гармидер.

14 июня в Новосибирске загорелась АЗС, начались взрывы резервуаров с топливом. Пострадали более 30 человек. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК.

Губернатор Андрей Травников заявил, что основная причина ЧП — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей.