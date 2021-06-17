Инженера АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест после пожара

Короткая ссылка
Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест инженера газовой АЗС Геннадия Киселя после крупного пожара, сообщается на сайте суда.
Инженера АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест после пожара
  • globallookpress.com

«В отношении обвиняемого Киселя Г.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 14 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее был заключён под стражу директор АЗС Роман Гармидер.

14 июня в Новосибирске загорелась АЗС, начались взрывы резервуаров с топливом. Пострадали более 30 человек. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК.

Губернатор Андрей Травников заявил, что основная причина ЧП — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить