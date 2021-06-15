Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре на АЗС в Новосибирске в центральный аппарат СК для расследования.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что решение было принято после того, как Бастрыкин заслушал доклад исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова о ходе расследования уголовного дела по факту пожара.

«Александр Бастрыкин для наиболее тщательного и объективного расследования, а также установления всех обстоятельств произошедшего передал уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что директора АЗС, где накануне при пожаре пострадали более 30 человек, задержали.

Губернатор Андрей Травников заявил, что основная причина ЧП — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей.

14 июня в Новосибирске загорелась АЗС, начались взрывы резервуаров с топливом. Пострадали более 30 человек. Возбуждено уголовное дело.