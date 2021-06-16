Минниханов встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Как отметил Минниханов, визит в Узбекистан связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, особенно в области экономики.

Со своей стороны, Умурзаков сказал, что Татарстан — один из самых продвинутых регионов России, поэтому визит представителей республики является знаковым.

Двусторонний товарооборот составил $156,5 млн в 2020 году.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов обсудил вопросы сотрудничества с генеральным консулом Таджикистана в Санкт-Петербурге Хомиджоном Назари.