Минниханов встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
Как отметил Минниханов, визит в Узбекистан связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, особенно в области экономики.
Со своей стороны, Умурзаков сказал, что Татарстан — один из самых продвинутых регионов России, поэтому визит представителей республики является знаковым.
Двусторонний товарооборот составил $156,5 млн в 2020 году.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов обсудил вопросы сотрудничества с генеральным консулом Таджикистана в Санкт-Петербурге Хомиджоном Назари.