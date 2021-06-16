Забайкальский край примет участие в акции «Свеча памяти»

Короткая ссылка
Забайкальский край станет участником акции «Свеча памяти», которая состоится 22 июня.
Забайкальский край примет участие в акции «Свеча памяти»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

В 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В память о трагической дате предлагается зажечь виртуальную свечу на платформе деньпамяти.рф.

Собранные в рамках акции средства фонд «Память поколений» направит на поддержку ветеранов.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии рассказали об итогах Года памяти и славы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить