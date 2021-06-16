Забайкальский край примет участие в акции «Свеча памяти»

Забайкальский край станет участником акции «Свеча памяти», которая состоится 22 июня.

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

В 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В память о трагической дате предлагается зажечь виртуальную свечу на платформе деньпамяти.рф.

Собранные в рамках акции средства фонд «Память поколений» направит на поддержку ветеранов.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии рассказали об итогах Года памяти и славы.