Забайкальский край примет участие в акции «Свеча памяти»
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Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
В 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В память о трагической дате предлагается зажечь виртуальную свечу на платформе деньпамяти.рф.
Собранные в рамках акции средства фонд «Память поколений» направит на поддержку ветеранов.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии рассказали об итогах Года памяти и славы.