В Удмуртии рассказали об итогах Года памяти и славы

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В Удмуртии подвели итоги Года памяти и славы.
В Удмуртии рассказали об итогах Года памяти и славы
  • © Ижевск / wikipedia.org

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики региона.

В настоящее время в республике проживают 10 259 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. 2919 из них получили жильё. У 644 ветеранов был проведён ремонт.

Также в прошлом году 2016 ветеранов прошли диспансеризацию, 1272 из них — на дому.

В год 75-летия Победы в регионе отремонтировали более 1,5 тыс. памятников, посвящённых Великой Отечественной войне.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми рассказали о подготовке к параду в честь 9 Мая.

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