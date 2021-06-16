Депутат Калашников рассказал о программе КПРФ

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Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Леонид Калашников рассказал о программе партии.
Депутат Калашников рассказал о программе КПРФ
  • © РИА Новости / Доминик Бутен

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что любой политической партии власть нужна, чтобы изменить жизнь в своей стране.

«Я имею самое прямое отношение к тому строю, в котором я жил. Я хотел бы вернуть и те социальные завоевания, которые были — они реальны, они существуют», — сказал Калашников.

Как отметил депутат, нужно наполнить бюджет за счёт некоторых дополнительных мер.

«Прогрессивную шкалу налогового обложения ввести, госмонополии, например, табачные, спирто-водочные изделия — это тоже принесёт несколько рублей в казну, и самое главное — даже не сколько денег в казну, а как этот бюджет будет расходоваться», — сообщил он.

Ранее дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный подтвердил своё намерение баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии.

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