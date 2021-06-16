В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан

В Кузбассе введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан.

Как пишут «Вести-Кузбасс», всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трёх доступных вакцин.

В период до 17 июля нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину, в период до 17 августа — второй компонент вакцины.

Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что обязательной вакцинации от коронавируса в столице подлежат более 2 млн человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, как отмечал телеканал «360», также прокомментировал ситуацию с вакцинацией в регионе.