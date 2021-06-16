В мэрии назвали число подлежащих вакцинации работников в Москве

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что обязательной вакцинации от коронавируса в столице подлежат более 2 млн человек.
В мэрии назвали число подлежащих вакцинации работников в Москве
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом информирует РИА Новости.

«Работников категорий, определённых постановлением, в Москве 3,5—4 млн. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек», — заявила Ракова.

Она предположила, что некоторые работники уже «наверняка вакцинированы».

Ранее в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для граждан, работающих в сфере услуг. К 15 июля первым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников.

Нововведения касаются работающих в сфере торговли, услуг, транспорта, медицины, образования и ЖКХ, а также работников театров, кинотеатров, концертных залов, детских комнат, организаторов массовых мероприятий.

По словам начальника столичного Главного контрольного управления Евгения Данчикова, проверки требований о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля.

Также он рассказал, какие штрафы предполагаются за невыполнение требований о вакцинации.

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