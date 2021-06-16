Проверки требований о вакцинации сотрудников в Москве начнутся 15 июля

В Москве начнут проверять выполнение требований главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий сотрудников с 15 июля.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника столичного Главного контрольного управления Евгения Данчикова.

«С 15 июля мы будем проводить контрольные мероприятия, как предусмотрено указом мэра», — заявил Данчиков.

Ранее в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для граждан, работающих в сфере услуг. К 15 июля первым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников.

Меры касаются работающих в сфере торговли, услуг, транспорта, медицины, образования и ЖКХ, а также работников театров, кинотеатров, концертных залов, детских комнат, организаторов массовых мероприятий.

Глава столичного Главного контрольного управления рассказал, какие штрафы предполагаются за невыполнение требований о вакцинации.