Проверки требований о вакцинации сотрудников в Москве начнутся 15 июля
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника столичного Главного контрольного управления Евгения Данчикова.
«С 15 июля мы будем проводить контрольные мероприятия, как предусмотрено указом мэра», — заявил Данчиков.
Ранее в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для граждан, работающих в сфере услуг. К 15 июля первым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников.
Меры касаются работающих в сфере торговли, услуг, транспорта, медицины, образования и ЖКХ, а также работников театров, кинотеатров, концертных залов, детских комнат, организаторов массовых мероприятий.
Глава столичного Главного контрольного управления рассказал, какие штрафы предполагаются за невыполнение требований о вакцинации.