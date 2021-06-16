Мировые продажи автомобилей выросли на 33,7% в мае
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Лидером по продажам по-прежнему является Китай с показателем 2 022 000 машин (-2,7%). Далее следуют США, где продали 1 593 000 автомобилей (+43%).
На третьей позиции — рынки стран Западной Европы, где реализовано 1 127 000 машин (+72,8%).
В странах Восточной Европы продали 359,3 тыс. автомобилей (+90,5%).
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