Мировые продажи автомобилей выросли на 33,7% в мае

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В мае 2021 года в мире было реализовано более 6,8 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 33,7% больше, чем годом ранее.
Мировые продажи автомобилей выросли на 33,7% в мае
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Лидером по продажам по-прежнему является Китай с показателем 2 022 000 машин (-2,7%). Далее следуют США, где продали 1 593 000 автомобилей (+43%).

На третьей позиции — рынки стран Западной Европы, где реализовано 1 127 000 машин (+72,8%).

В странах Восточной Европы продали 359,3 тыс. автомобилей (+90,5%).

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

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