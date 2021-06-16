Мировые продажи автомобилей выросли на 33,7% в мае

В мае 2021 года в мире было реализовано более 6,8 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 33,7% больше, чем годом ранее.

Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Лидером по продажам по-прежнему является Китай с показателем 2 022 000 машин (-2,7%). Далее следуют США, где продали 1 593 000 автомобилей (+43%). На третьей позиции — рынки стран Западной Европы, где реализовано 1 127 000 машин (+72,8%). В странах Восточной Европы продали 359,3 тыс. автомобилей (+90,5%). Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.