Главу Коми госпитализировали с коронавирусом

Глава Республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом в республиканскую инфекционную больницу. Об этом глава региона сообщил в видеообращении к жителям.

«Сегодня записываю своё видеообращение достаточно необычно. Я всё-таки заболел коронавирусом, нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской», — сказал Уйба в видеообращении, опубликованном во «ВКонтакте».

Он уточнил, что «привился вакциной «Спутник V» в феврале и получил достаточно высокий титр антител».

«Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжёлой форме», — добавил глава Коми.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров повторно вакцинировался от коронавируса. Он уточнил, что со времени первой вакцинации прошло полгода.