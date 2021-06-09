Губернатор Ставрополья вновь привился от коронавируса

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров повторно вакцинировался от коронавируса. Он уточнил, что со времени первой вакцинации прошло полгода.
Губернатор Ставрополья вновь привился от коронавируса
  • © пресс-служба губернатора Ставропольского края

Об этом сообщает newstracker.ru.

Владимиров вновь получил первый компонент вакцины в среду, 9 июня, в городской поликлинике №1.

«Я сам получил второй компонент 12 января. Сегодня всё-таки решил на всякий случай ещё раз привиться. Во-первых, чтобы ещё раз показать вам, что это безопасно. И чтобы обезопасить своё здоровье. Очень переживаю по коронавирусу, люди уходят. И единственный выход из этого — это прививка», — прокомментировал своё решение губернатор.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО усилят контроль за соблюдением масочного режима.

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