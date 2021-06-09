Губернатор Ставрополья вновь привился от коронавируса

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров повторно вакцинировался от коронавируса. Он уточнил, что со времени первой вакцинации прошло полгода.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Владимиров вновь получил первый компонент вакцины в среду, 9 июня, в городской поликлинике №1.

«Я сам получил второй компонент 12 января. Сегодня всё-таки решил на всякий случай ещё раз привиться. Во-первых, чтобы ещё раз показать вам, что это безопасно. И чтобы обезопасить своё здоровье. Очень переживаю по коронавирусу, люди уходят. И единственный выход из этого — это прививка», — прокомментировал своё решение губернатор.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО усилят контроль за соблюдением масочного режима.