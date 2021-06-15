В Госдуму внесли проект об упрощении получения иностранцами РВПО при учёбе

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому иностранцы, прибывшие в Россию с целью получения образования в государственных организациях, смогут получить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание в России (РВПО).

Об этом информирует РИА Новости.

«Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание (далее — РВПО) в целях получения образования », — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что, «кроме того, указанная категория лиц получит право в течение трёх лет после окончания обучения в упрощённом порядке получить вид на жительство в России».

Ранее ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что интерес иностранных студентов к российским вузам возрастает.