В Госдуму внесли проект об упрощении получения иностранцами РВПО при учёбе
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости.
«Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание (далее — РВПО) в целях получения образования », — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что, «кроме того, указанная категория лиц получит право в течение трёх лет после окончания обучения в упрощённом порядке получить вид на жительство в России».
Ранее ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что интерес иностранных студентов к российским вузам возрастает.