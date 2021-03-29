Ректор МГУ рассказал о росте интереса иностранцев к российским вузам

Интерес иностранных студентов к российским вузам возрастает, заявил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

«Очень много иностранных студентов из всех стран, начиная с Англии, США, Китая. Все очень интересуются, как получить образование у нас», — приводит РИА Новости слова Садовничего на заседании оргкомитета премии «За верность науке».

Он добавил, что этими возможностями необходимо воспользоваться.

Ранее профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина прокомментировала позиции российских вузов в мировых рейтингах.