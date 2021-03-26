Эксперт прокомментировала позиции российских вузов в мировых рейтингах

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Профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина прокомментировала позиции российских вузов в мировых рейтингах.
Эксперт прокомментировала позиции российских вузов в мировых рейтингах
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Главное здесь не то, какое место занимает, а в том, что наши серьёзные конкурентоспособные университеты нарастили и приборную базу, новые современные программы, действительно качественное образование», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, чтобы попасть в высокие рейтинги, до 30% студентов должны быть охвачены международными стажировками, не менее 25% профессуры.

Как добавила Абанкина, основная цель у высшего образования в России — создание инновационной инфраструктуры.

«Прорыв в высокотехнологичном секторе. Создание интеллектуальных продуктов. У нас поддерживаются вузы, наращивается приборная база, лабораторная база, что очень важно. У нас созданы уникальные установки», — заключила она.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.

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