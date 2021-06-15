Проценко оценил заявления о становлении Коммунарки «символом борьбы» с COVID-19

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» высказался о том, что медицинское учреждение стало своеобразным «символом борьбы» с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Я думаю, что это стечение факторов... больница, которая 15 марта должна была запуститься. Просто было принято правильное управленческое решение её перепрофилировать на тот момент, когда две инфекционные больницы... стали стремительно заполняться и не справляться. А дальше получилось то, что получилось», — сказал он.

Вместе с этим Проценко признал, что его медицинское учреждение действительно является очень красивым и самым современным, потому что больницу «готовили под это».

«Вентиляция, маломестные палаты, устройство, когда диагностика в одном месте, а вспомогательные службы — в другом, наличие переходов, которые логично было превратить в шлюзы», — отметил он.

Ранее Проценко рассказал о нынешних пациентах Коммунарки.