Проценко оценил заявления о становлении Коммунарки «символом борьбы» с COVID-19

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Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» высказался о том, что медицинское учреждение стало своеобразным «символом борьбы» с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Проценко оценил заявления о становлении Коммунарки «символом борьбы» с COVID-19
  • РИА Новости

«Я думаю, что это стечение факторов... больница, которая 15 марта должна была запуститься. Просто было принято правильное управленческое решение её перепрофилировать на тот момент, когда две инфекционные больницы... стали стремительно заполняться и не справляться. А дальше получилось то, что получилось», — сказал он.

Вместе с этим Проценко признал, что его медицинское учреждение действительно является очень красивым и самым современным, потому что больницу «готовили под это».

«Вентиляция, маломестные палаты, устройство, когда диагностика в одном месте, а вспомогательные службы — в другом, наличие переходов, которые логично было превратить в шлюзы», — отметил он.

Ранее Проценко рассказал о нынешних пациентах Коммунарки.

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