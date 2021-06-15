Проценко рассказал о нынешних пациентах Коммунарки

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Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал, какие больные в настоящий момент проходят лечение в медицинском учреждении.
Проценко рассказал о нынешних пациентах Коммунарки
  • © РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

«В основном это всё те же факторы риска: пожилые люди, пациенты с избыточной массой тела. Но так как Коммунарка в феврале из чисто ковидного госпиталя стала многопрофильным госпиталем, то у нас достаточно большой удельный вес пациентов, у которых ПЦР положительный, но у них при этом развиваются инсульты, острые инфаркты миокарда, гнойная хирургия, чистая хирургия... на фоне диабета, сахарной диабетической стопы...» — сказал он.

Проценко подчеркнул, что в настоящий момент Коммунарка работает как полноценный многопрофильный госпиталь, но при этом в нём лечатся «пациенты, которые имеют сопутствующие патологии».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что среди заболевших COVID-19 за два месяца на 35% увеличилась доля молодых людей — от 18 до 35 лет, в настоящий момент это почти треть от общего объёма пациентов.

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