Проценко прокомментировал вакцинацию в общественных пространствах

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» высказался по поводу вакцинации от коронавируса в общественных пространствах.

Как отметил Проценко, вакцинация в больших торговых центрах и иных общественных пространствах является мировой практикой.

«Это нормально. Задача — обеспечить максимальную доступность... Я не могу понять, в чём опасность и в чём отличие кабинета вакцинации в поликлинике, который организован согласно определённым требованиям СанПиН, если эти же требования организованы на площадках торгового центра», — сказал он.

По его словам, наращивать число пунктов вакцинации надо по мере роста темпов прививочной кампании, так как пользы от множества пустых мест нет.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе.