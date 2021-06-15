Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в СКФО

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

«По Северо-Кавказскому федеральному округу привиты в целом 730 тыс. человек», — цитирует ТАСС Мурашко.

Согласно данным на 15 июня, в России за сутки выявили 14 185 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 236 593.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об опасности ослабления санитарно-эпидемиологических требований. По её словам, это может привести к осложнению ситуации с коронавирусом в стране.