Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в СКФО

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в СКФО
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«По Северо-Кавказскому федеральному округу привиты в целом 730 тыс. человек», — цитирует ТАСС Мурашко.

Согласно данным на 15 июня, в России за сутки выявили 14 185 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 236 593.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об опасности ослабления санитарно-эпидемиологических требований. По её словам, это может привести к осложнению ситуации с коронавирусом в стране.

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