В Госдуме высказались о мерах против COVID-19 при въезде в Сочи

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с URA.RU высказался о мерах против коронавирусной инфекции COVID-19 при въезде в Сочи.

«Так как я представляю интересы жителей города Сочи, отмечу, что идёт серьёзное увеличение турпотока. Это нас радует», — заявил он.

При этом зампредседателя отметил, что он предложит исполнительным органам власти «проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме».

«Предоставление обязательных справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, экспресс-тест в аэропорту, чтобы все спокойно отдыхали и при этом можно было бы снизить возможные риски», — рассказал Кривоносов.

Он подчеркнул, что «пока в Сочи не наблюдается всплеска».

«Но мы будем мониторить. Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», — добавил депутат.

Согласно данным на 15 июня, в России за сутки выявили 14 185 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 236 593.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об опасности ослабления санитарно-эпидемиологических требований. По её словам, это может привести к осложнению ситуации с коронавирусом в стране.