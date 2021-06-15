В Госдуме высказались о мерах против COVID-19 при въезде в Сочи
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«Так как я представляю интересы жителей города Сочи, отмечу, что идёт серьёзное увеличение турпотока. Это нас радует», — заявил он.
При этом зампредседателя отметил, что он предложит исполнительным органам власти «проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме».
«Предоставление обязательных справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, экспресс-тест в аэропорту, чтобы все спокойно отдыхали и при этом можно было бы снизить возможные риски», — рассказал Кривоносов.
Он подчеркнул, что «пока в Сочи не наблюдается всплеска».
«Но мы будем мониторить. Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», — добавил депутат.
Согласно данным на 15 июня, в России за сутки выявили 14 185 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 236 593.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об опасности ослабления санитарно-эпидемиологических требований. По её словам, это может привести к осложнению ситуации с коронавирусом в стране.