В ОНК рассказали об условиях содержания арестованного за стрельбу на Красной площади Крисевича
- АГН «Москва»
«Павел Крисевич помещён в ИВС на Петровке, он получил передачу, в частности постельное бельё, и может не пользоваться казённым одноразовым», — сказал правозащитник.
Арестованный выглядит вполне бодро, на здоровье не жалуется, добавил собеседник RT.
«Сведения о том, что Крисевич получил ожог лица во время акции, не соответствуют действительности. Ожогов у него нет, а сам он сказал, что это придумали журналисты», — уточнил Мельников.
Акционист утверждает, что, стреляя из охолощённого пистолета, больше опасался применения против него оружия сотрудниками правоохранительных органов.
«Опасность была и в том, что мог ошибиться в расчёте, хотя служил в мотострелковой части», — привёл Мельников слова акциониста, который заявил также, что вину не признаёт.
В беседе с членами ОНК Крисевич также сказал, что ему нравятся акционисты Олег Кулик и Александр Бренер.
Ранее Таганский суд вынес постановление о заключении Крисевича под стражу в качестве меры пресечения.
Художник-акционист был задержан 11 мая за попытку устроить стрельбу на Красной площади в Москве.
Источник ТАСС в правоохранительных органах тогда уточнил, что, предположительно, Крисевич стрелял из охолощённого пистолета Макарова.