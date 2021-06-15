В ОНК рассказали об условиях содержания арестованного за стрельбу на Красной площади Крисевича

Арестованный за стрельбу на Красной площади художник-акционист Павел Крисевич содержится в двухместной камере ИВС на Петровке, 38. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Павел Крисевич помещён в ИВС на Петровке, он получил передачу, в частности постельное бельё, и может не пользоваться казённым одноразовым», — сказал правозащитник.

Арестованный выглядит вполне бодро, на здоровье не жалуется, добавил собеседник RT.

«Сведения о том, что Крисевич получил ожог лица во время акции, не соответствуют действительности. Ожогов у него нет, а сам он сказал, что это придумали журналисты», — уточнил Мельников.

Акционист утверждает, что, стреляя из охолощённого пистолета, больше опасался применения против него оружия сотрудниками правоохранительных органов.

«Опасность была и в том, что мог ошибиться в расчёте, хотя служил в мотострелковой части», — привёл Мельников слова акциониста, который заявил также, что вину не признаёт.

В беседе с членами ОНК Крисевич также сказал, что ему нравятся акционисты Олег Кулик и Александр Бренер.

Ранее Таганский суд вынес постановление о заключении Крисевича под стражу в качестве меры пресечения.

Художник-акционист был задержан 11 мая за попытку устроить стрельбу на Красной площади в Москве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах тогда уточнил, что, предположительно, Крисевич стрелял из охолощённого пистолета Макарова.