Художник-акционист Крисевич задержан за стрельбу на Красной площади
- РИА Новости
«Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы», — цитирует юриста ТАСС.
По данным адвоката, его подзащитный находится в ОМВД.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что, предположительно, Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова.
В феврале художника-акциониста арестовали на 25 суток за участие в акции с колючей проволокой на Арбате.
В конце 2020 года Крисевич был отчислен из Российского университета дружбы народов.