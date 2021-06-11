Художник-акционист Крисевич задержан за стрельбу на Красной площади

Художник-акционист Павел Крисевич попытался устроить стрельбу на Красной площади в Москве, он задержан. Об этом сообщил его адвокат Сергей Тельнов.

«Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы», — цитирует юриста ТАСС.

По данным адвоката, его подзащитный находится в ОМВД.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что, предположительно, Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова.

В феврале художника-акциониста арестовали на 25 суток за участие в акции с колючей проволокой на Арбате.

В конце 2020 года Крисевич был отчислен из Российского университета дружбы народов.