Художник-акционист Крисевич задержан за стрельбу на Красной площади

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Художник-акционист Павел Крисевич попытался устроить стрельбу на Красной площади в Москве, он задержан. Об этом сообщил его адвокат Сергей Тельнов.
Художник-акционист Крисевич задержан за стрельбу на Красной площади
  • РИА Новости

«Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы», — цитирует юриста ТАСС.

По данным адвоката, его подзащитный находится в ОМВД.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что, предположительно, Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова.

В феврале художника-акциониста арестовали на 25 суток за участие в акции с колючей проволокой на Арбате.

В конце 2020 года Крисевич был отчислен из Российского университета дружбы народов.

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