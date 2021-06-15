Проценко высказался о росте числа случаев коронавируса в России

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Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» высказался о росте числа случаев коронавируса в России.
Проценко высказался о росте числа случаев коронавируса в России
  • © Антонимы / youtube

«Нет вакцинации того пула, мы действительно расслабились, фееричное отношение к маскам, социальной дистанции — всё то, что мы делали целый год. Наверное, люди правда очень устали. Всё это по совокупности дало вот этот взрыв, назовите это третьей волной. Это произошло, это факт», — заявил он.

По словам Проценко, в Москве вновь вернули к работе с коронавирусными больными больницу №15, а это «больше тысячи коек».

«В отличие от прошлого года у нас уже есть понимание, как это течёт», — добавил он.

Ранее Красовский рассказал, чему, по его мнению, научила людей пандемия коронавируса.

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