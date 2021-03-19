Красовский рассказал, чему научила людей пандемия коронавируса

Короткая ссылка
Журналист, автор документального цикла «Эпидемия» Антон Красовский рассказал, чему, по его мнению, научила людей пандемия коронавируса.

По словам Красовского, этот вопрос он лишь накануне обсуждал с Татьяной Голиковой и вице-премьер высказала мысль, с которой журналист полностью согласился.

«Она сказала прекрасную мысль: что мы как бы сплотились, поняли, что нет ни своих, ни чужих у этой пандемии… И это то хорошее, что пандемия с людьми сделала», — подчеркнул Антон Красовский на премьере фильма «Сёстры» в московском кинотеатре «Октябрь».

Ранее сообщалось, что главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, с какой самой большой трудностью он столкнулся за минувший год борьбы с коронавирусом.

Красовский и Проценко стали авторами идеи документальной картины «Сёстры», совместного проекта канала RT Россия и ГКБ №40 в Коммунарке.

Лента посвящена борьбе с эпидемией коронавируса в России и рассказывает о медицинских сёстрах, которые на протяжении года борются за жизни пациентов с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить