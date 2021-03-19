Красовский рассказал, чему научила людей пандемия коронавируса

Журналист, автор документального цикла «Эпидемия» Антон Красовский рассказал, чему, по его мнению, научила людей пандемия коронавируса.

По словам Красовского, этот вопрос он лишь накануне обсуждал с Татьяной Голиковой и вице-премьер высказала мысль, с которой журналист полностью согласился.

«Она сказала прекрасную мысль: что мы как бы сплотились, поняли, что нет ни своих, ни чужих у этой пандемии… И это то хорошее, что пандемия с людьми сделала», — подчеркнул Антон Красовский на премьере фильма «Сёстры» в московском кинотеатре «Октябрь».

Ранее сообщалось, что главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, с какой самой большой трудностью он столкнулся за минувший год борьбы с коронавирусом.

Красовский и Проценко стали авторами идеи документальной картины «Сёстры», совместного проекта канала RT Россия и ГКБ №40 в Коммунарке.

Лента посвящена борьбе с эпидемией коронавируса в России и рассказывает о медицинских сёстрах, которые на протяжении года борются за жизни пациентов с COVID-19.