Кравцов сообщил, что решение о формате школьных выпускных примут на уровне регионов
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
«Решение окончательное принимают на уровне регионов, всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — цитирует РИА Новости Кравцова.
По его словам, «если эпидемиологическая ситуация позволит, то выпускные вечера состоятся, как ранее последние звонки — в очном режиме».
Ранее сообщалось, что власти Москвы отменили общегородской выпускной в «Парке Горького» в связи с эпидемиологической обстановкой в городе.