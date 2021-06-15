Кравцов сообщил, что решение о формате школьных выпускных примут на уровне регионов

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что решение о формате школьных выпускных будет приниматься на уровне регионов.

«Решение окончательное принимают на уровне регионов, всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — цитирует РИА Новости Кравцова.

По его словам, «если эпидемиологическая ситуация позволит, то выпускные вечера состоятся, как ранее последние звонки — в очном режиме».

Ранее сообщалось, что власти Москвы отменили общегородской выпускной в «Парке Горького» в связи с эпидемиологической обстановкой в городе.