Проценко рассказал о случаях заболевания COVID-19 после прививки

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал о случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 после прививки.

«Могу ссылаться на опыт Коммунарки: на сегодняшний день это 32 тыс. ПЦР-подтверждённых пациентов (за полтора года. — RT), на текущий момент у нас два пациента находятся в больнице после вакцинации, но не в тяжёлой форме», — сказал он.

Как отметил Проценко, идея вакцинации состоит в том, чтобы «организм был готов столкнуться с инфекцией, а не предотвратить её».

«Именно поэтому я говорю, что вакцинация позволит в случае инфицирования легче пережить факт болезни, но не способна на 100% защитить», — отметил он.

Вместе с этим Проценко вновь призвал носить маски и перчатки, а также постоянно менять их.

Ранее Проценко оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.