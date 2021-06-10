Проценко оценил ситуацию с коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения вот этого гипервоспаления или, как мы говорим, цитокиновой бури... В последнее время мы периодически видим неуспехи терапии», — заявил Проценко.

По его словам, это «заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил своё лицо, мутировал».

Говоря о лечении пациентов с коронавирусом, он отметил, что «тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтверждённой ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время методы терапии».

«Поэтому опять я возвращаюсь к вопросу, что без вакцинации мы этот замкнутый круг не разорвём», — добавил врач.

Согласно данным на 10 июня, в России за сутки выявили ещё 11 699 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 167 949.